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Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Россия - Бельгия: онлайн-трансляция

Сборные России и Бельгии сыграют в матче отбора Евро-2020

суббота, 16 ноября 2019, 14:00
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Сборные России и Бельгии сыграют в матче отбора Евро-2020

В субботу, 16 октября, в матче 9-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная России сыграет с национальной командой Бельгии. Встреча состоится в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча Россия - Бельгия.

Начало встречи в 19:00.

ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР ЕВРО-2020

9-й тур

РОССИЯ - БЕЛЬГИЯ

Бельгия лидирует в турнирной таблице группы I, набрав 24 очка в восьми матчах. Россияне занимают 2-е место, отставая на 3 очка. Обе команды уже гарантировали себе попадание в финальную стадию Евро-2020.

Между собой соперники провели всего 6 матчей. Россияне не выиграли ни одной из предыдущих встреч с бельгийцами. Два поединка между командами завершились вничью, а в четырех победу праздновали "красные дьяволы".

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