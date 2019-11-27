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Александрия - Вольфсбург: онлайн трансляция

Украинский клуб сыграет с немцами в Лиге Европы

среда, 27 ноября 2019, 13:57
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Украинский клуб сыграет с немцами в Лиге Европы

В матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы украинская "Александрия" сыграет с немецким "Вольфсбургом". Встреча состоится во Львове на стадионе "Арена" Львов".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Александрия" - "Вольфсбург".

Начало поединка в 19:55.

ЛИГА ЕВРОПЫ

5-й тур. Группа I

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Обслужит матч австрийская бригада арбитров во главе с Мануэлем Шутенгрюбером. Ему будут помогать судьи на линиях Роланд Бранднер и Роберт Штайнахер. Резервный арбитр - Рене Айснер.

После четырех туров "Александрия" занимает четвертое место в турнирной таблице группы I, набрав три очка. "Вольфсбург" находится на втором месте, имея в активе пять очков.

Напомним, что в первом круге "Александрия" уступила "Вольфсбургу" со счетом 1:3.

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