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Барселона - Боруссия: онлайн трансляция

Испанский и немецкий топ-клубы сойдутся в битве в Лиге чемпионов

среда, 27 ноября 2019, 09:00
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Испанский и немецкий топ-клубы сойдутся в битве в Лиге чемпионов

В матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов испанская "Барселона" сыграет с дортмундской "Боруссией". Встреча состоится в Барселоне на стадионе "Камп Ноу".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Барселона" - "Боруссия".

Начало встречи в 22:00.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Группа F. 5-й тур

БАРСЕЛОНА Испания - БОРУССИЯ Германия

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Обе команды не досчитаются нескольких ведущих игроков. У "Барселоны" не сыграют травмированные Жорди Альба и Нелсон Семеду, а также дисквалифицированный Жерар Пике. "Боруссии" из-за травмы не поможет Томас Дилэйни.

Обслужит матч французская бригада арбитров во главе с Клеманом Турпеном. Ему будут ассистировать судьи на линиях Николя Дано и Сириль Гренгор. Резервный арбитр - Карим Абед.

После четырех туров "Барселона" является лидером группы F, набрав восемь очков. "Боруссия" занимает второе место, имея в активе три очка.

В первом круге команды сыграли вничью с Дортмунде со счетом 0:0.

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