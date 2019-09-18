Боруссия - Барселона - 0:0 Видеообзор

В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов дортмундская "Боруссия" и "Барселона" сыграли вничью.

Ближе к победе в матче были хозяева. Однако пробить голкипера гостей Марка-Андре тер Штегена им так и не удалось. Спас вратарь гостей свою команду и после исполнения пенальти Марком Ройсом. Когда уже и тер Штеген был бессилен, за "Барсу" сыграла перекладина. В результате - нули на табло по истечении 90 минут игры.

БОРУССИЯ ДОРТМУНД Германия - БАРСЕЛОНА Испания - 0:0

Нереализованный пенальти: Ройс, 57.

"Боруссия": Бюрки, Хакими, Аканджи, Хуммельс, Геррейру, Витсель, Делэйни, Санчо, Ройс, Азар (Брандт, 73), Алькасер (Ларсен, 87).

"Барселона": тер Штеген, Семеду, Пике, Лангле, Альба (Роберто, 40), Бускетс (Ракитич, 60), Артур, де Йонг, Фати (Месси, 59), Гризманн, Суарес.

Ранее "Апостроф" сообщал, что итальянский гранд опозорился на старте Лиги чемпионов.