Александрия - Вольфсбург: онлайн трансляция

В матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы украинская "Александрия" сыграет с немецким "Вольфсбургом". Встреча состоится во Львове на стадионе "Арена" Львов".
"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Александрия" - "Вольфсбург".
Начало поединка в 19:55.
ЛИГА ЕВРОПЫ
5-й тур. Группа I
АЛЕКСАНДРИЯ Украина - ВОЛЬФСБУРГ Германия
АЛЕКСАНДРИЯ - ВОЛЬФСБУРГ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ
Обслужит матч австрийская бригада арбитров во главе с Мануэлем Шутенгрюбером. Ему будут помогать судьи на линиях Роланд Бранднер и Роберт Штайнахер. Резервный арбитр - Рене Айснер.
После четырех туров "Александрия" занимает четвертое место в турнирной таблице группы I, набрав три очка. "Вольфсбург" находится на втором месте, имея в активе пять очков.
Напомним, что в первом круге "Александрия" уступила "Вольфсбургу" со счетом 1:3.