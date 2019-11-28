Александрия - Вольфсбург: онлайн трансляция

В матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы украинская "Александрия" сыграет с немецким "Вольфсбургом". Встреча состоится во Львове на стадионе "Арена" Львов".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Александрия" - "Вольфсбург".

Начало поединка в 19:55.

ЛИГА ЕВРОПЫ

5-й тур. Группа I

АЛЕКСАНДРИЯ Украина - ВОЛЬФСБУРГ Германия

АЛЕКСАНДРИЯ - ВОЛЬФСБУРГ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Обслужит матч австрийская бригада арбитров во главе с Мануэлем Шутенгрюбером. Ему будут помогать судьи на линиях Роланд Бранднер и Роберт Штайнахер. Резервный арбитр - Рене Айснер.

После четырех туров "Александрия" занимает четвертое место в турнирной таблице группы I, набрав три очка. "Вольфсбург" находится на втором месте, имея в активе пять очков.

Напомним, что в первом круге "Александрия" уступила "Вольфсбургу" со счетом 1:3.