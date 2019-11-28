Мальме - Динамо: онлайн трансляция

В матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы киевское "Динамо" в гостях сыграет со шведским "Мальме". Встреча состоится в Мальме на стадионе "Сведбанк".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Мальме" - "Динамо".

Начало поединка в 22:00.

ЛИГА ЕВРОПЫ

5-й тур. Группа В

МАЛЬМЕ Швеция - ДИНАМО Украина

МАЛЬМЕ - ДИНАМО: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Обслужит матч чешская бригада арбитров во главе с Павелом Краловецем. Ему будут помогать судьи на линиях Иво Надворник и Томаш Мокруш. Резервный арбитр - Мирослав Зелинка.

После четырех туров "Динамо" занимает второе место в турнирной таблице группы В, набрав шесть очков. "Мальме" находится на третьей позиции, имея в активе пять очков.

Напомним, что в первом круге "Динамо" обыграло "Мальме" со счетом 1:0.