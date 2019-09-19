Динамо - Мальме - 1:0 Видеообзор

Киевское "Динамо" в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы на своем поле со счетом 1:0 обыграло шведский "Мальме".

Единственный гол во встрече на 84-й минуте забил полузащитник киевлян Виталий Буяльский. 26-летний хавбек после изысканной передачи Владимира Шепелева вышел один на один с голкипером шведской команды Йоханом Далином и переиграл того.

В целом, "Динамо" выглядело лучше соперника и заслуженно победило.

ЛИГА ЕВРОПЫ

1-й тур, группа B

ДИНАМО Украина - МАЛЬМЕ Швеция - 1:0

Гол: Буяльский, 84.

Динамо: Бойко, Кендзера, Шабанов, Кадар, Миколенко, Сидорчук, Шепелев, Буяльский, Цыганков (Караваев, 90+1), Вербич, Родригес (Беседин, 73).

Мальме: Далин, Белимо (Ларссон, 58), Нильсен, Бенгтссон, Сафари, Левицки, Баширу, Траустасон (Голл, 88), Риекс, Кристиансен (Антонссон, 73), Розенберг.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Шахтер" потерпел разгромное поражение на старте Лиги чемпионов.