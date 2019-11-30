Жеребьевка Евро-2020: онлайн трансляция

В субботу, 30 ноября, в Бухаресте состоится жеребьевка финального раунда чемпионата Европы по футболу 2020 года.

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию жеребьевки Евро-2020.

Начало - в 19:00.

Напомним, финальный раунд чемпионата Европы будет проходить в 12 городах 12 национальных ассоциаций УЕФА. Участие в турнире примут 24 команды. 20 сборных уже квалифицировались на турнир после отборочного турнира. Еще 4 участника станут известны после стыковых матчей, участие в которых примут лучшие команды своих дивизионов в Лиге Наций, которые еще не отобрались на Евро-2020.

Перед жеребьевкой команды были распределены по корзинам согласно рейтингу их выступлений в отборочном турнире. Сборная Украины оказалась в числе сеянных. Вот полный список корзин.

Корзина 1: Италия, Англия, Бельгия, Германия, Испания, Украина.

Корзина 2: Франция, Хорватия, Швейцария, Польша, Нидерланды, Россия.

Корзина 3: Португалия, Турция, Дания, Австрия, Швеция, Чехия.

Корзина 4: Уэльс, Финляндия, победитель стыковых матчей Пути А (Исландия, Болгария, Венгрия, Румыния), победитель стыковых матчей Пути В (Босния и Герцеговина, Словакия, Ирландия, Северная Ирландия), победитель стыковых матчей Пути С (Шотландия, Норвегия, Сербия, Израиль), победитель стыковых матчей Пути D (Грузия, Северная Македония, Косово, Беларусь).

Уже известно, что сборная Украины будет выступать в группе C. Ее соперницей из второй корзины будет национальная команда Нидерландов. Из третьей корзины в группу C может попасть любая сборная, кроме Дании, из четвертой корзины - Румыния (если отберется на турнир) или победитель стыковых матчей Пути D (Грузия, Северная Македония, Косово, Беларусь).