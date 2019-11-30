Полное расписание матчей Евро-2020

В Бухаресте состоялась жеребьевка финальной стадии чемпионата Европы 2020 года.
Календарь матчей Евро-2020.
12 июня
Турция - Италия
13 июня
Уэльс - Швейцария
Дания - Финляндия
Бельгия - Россия
14 июня
Нидерланды - Украина
Австрия - команда из 4-й корзины
Англия - Хорватия
15 июня
Команда из 4-й корзины - Чехия
Испания - Швеция
Польша - команда из 4-й корзины
16 июня
Команда из 4-й корзины - Португалия
Франция - Германия
17 июня
Турция - Уэльс
Италия - Швейцария
Финляндия - Россия
18 июня
Дания - Бельгия
Нидерланды - Австрия
Команда из 4-й корзины - Украина
19 июня
Хорватия - Чехия
Англия - команда из 4-й корзины
Швеция - команда из 4-й корзины
20 июня
Команда из 4-й корзины - Франция
Португалия - Германия
Испания - Польша
21 июня
Швейцария - Турция
Италия - Уэльс
22 июня
Команда из 4-й корзины - Нидерланды
Украина - Австрия
23 июня
Хорватия - команда из 4-й корзины
Чехия - Англия
24 июня
Команда из 4-й корзины - Испания
Швеция - Польша
Португалия - Франция
Германия - команда из 4-й корзины
1/8 финала - 27, 28, 29 и 30 июня
1/4 финала - 3 и 4 июля
1/2 финала - 7 и 8 июля
Финал - 12 июля.