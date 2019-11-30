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Спорт

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

30 ноября

19:00
Рождественский пост 2019-2020: что нельзя подавать на стол
17:10
Герус оказывает давление на депутатов и скрывает переписку с европейским Энергетическим сообществом
14:46
Звезда вампирской саги "Сумерки" сообщил о скором пополнении в семье: милое фото
14:24
Совмещает работу в госбанке с бизнесом: СМИ рассказали про имущество кандидата на пост главы "Укрэксимбанка"
13:32
Свободу уже приглушают: нардеп Герус запретил доступ СМИ на заседание комитета Рады
13:00
Украина может возобновить прямые поставки газа из РФ: в сети указали на ловушку Кремля
12:58
Новый состав "НеАнгелов": Слава Каминская показала забавное видео с дочкой
11:33
Нужно делать серьезную манипуляцию: Надя Дорофеева рассказала о проблемах со здоровьем
10:16
Украинка получила корону на международном конкурсе красоты: фото победительницы
07:00
Зразы с капустой и картофелем за час - пошаговый рецепт и советы

29 ноября

19:36
Эксперт рассказал о попытках Криклия отдать аэропорт Борисполь в аренду экс-нардепу
19:00
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Полное расписание матчей Евро-2020

суббота, 30 ноября 2019, 20:23
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В Бухаресте состоялась жеребьевка финальной стадии чемпионата Европы 2020 года.

Календарь матчей Евро-2020.

12 июня

Турция - Италия

13 июня

Уэльс - Швейцария

Дания - Финляндия

Бельгия - Россия

14 июня

Нидерланды - Украина

Австрия - команда из 4-й корзины

Англия - Хорватия

15 июня

Команда из 4-й корзины - Чехия

Испания - Швеция

Польша - команда из 4-й корзины

16 июня

Команда из 4-й корзины - Португалия

Франция - Германия

17 июня

Турция - Уэльс

Италия - Швейцария

Финляндия - Россия

18 июня

Дания - Бельгия

Нидерланды - Австрия

Команда из 4-й корзины - Украина

19 июня

Хорватия - Чехия

Англия - команда из 4-й корзины

Швеция - команда из 4-й корзины

20 июня

Команда из 4-й корзины - Франция

Португалия - Германия

Испания - Польша

21 июня

Швейцария - Турция

Италия - Уэльс

22 июня

Команда из 4-й корзины - Нидерланды

Украина - Австрия

23 июня

Хорватия - команда из 4-й корзины

Чехия - Англия

24 июня

Команда из 4-й корзины - Испания

Швеция - Польша

Португалия - Франция

Германия - команда из 4-й корзины

1/8 финала - 27, 28, 29 и 30 июня

1/4 финала - 3 и 4 июля

1/2 финала - 7 и 8 июля

Финал - 12 июля.

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Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
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