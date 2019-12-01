Олимпик - Динамо: онлайн трансляция

В воскресенье, 1 декабря, в матче 16-го тура чемпионата Украины по футболу встретятся донецкий "Олимпик" и киевское "Динамо". Поединок пройдет в столице на стадионе "Динамо им. В. Лобановского".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Олимпик" - "Динамо".

Начало встречи - в 19:30.

ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ

16-й тур

ОЛИМПИК Донецк - ДИНАМО Киев

Безоговорочным фаворитом предстоящей встречи у букмекеров является столичная команда. На ее победу принимаются ставки с коэффициентом 1,20. Ничья оценивается котировкой в 7,20. На выигрыш "Олимпика" можно поставить с коэффициентом 12,00.

Матч первого круга между командами завершился вничью со счетом 1:1.

Всего между собой "Олимпик" и "Динамо" провели 15 матчей. Киевляне выиграли 11 поединков. На счету "Олимпика" 1 победа. Еще 3 встречи завершились вничью.