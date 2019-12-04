Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм Хотспур: онлайн трансляция

В среду, 4 декабря, в матче 15-го тура чемпионата Англии сыграют "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм Хотспур". Встреча пройдет в Манчестере на стадионе "Олд Траффорд".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" - "Тоттенхэм Хотспур".

Начало встречи - в 21:30.

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Полом Тирни.

Небольшим фаворитом встречи у букмекеров считается "Манчестер Юнайтед". На победу "красных дьяволов" принимаются ставки с коэффициентом 2,63. Котировка на ничью составляет 3,45. Выигрыш "Тоттенхэм Хотспур" оценивается коэффициентом в 2,68.

Это будет 172-й очный матч между соперниками. Преимущество в противостоянии удерживает "Манчестер Юнайтед", выигравший 86 поединков. На счету "Тоттенхэм Хотспур" 42 победы. Еще 43 встречи завершились вничью.