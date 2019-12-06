Интер - Рома: онлайн трансляция

6 декабря состоится матч 15-го тура чемпионата Италии между миланским "Интером" и римской "Ромой". Встреча пройдет в Милане на стадионе "Джузеппе Меацца".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Интер" - "Рома".

Начало матча - в 21:45.

ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ

15-й тур

ИНТЕР Милан - РОМА Рим

Фаворитом поединка по версии букмекеров является миланский клуб. На победу "Интера" предлагается коэффициент 1,90. Ничья оценивается коэффициентом 3,80. На успех "Ромы" можно поставить с коэффициентом 3,80.

После 14 туров "Интер" с 37 очками лидирует в турнирной таблице Серии А. "Рома" находится на пятой позиции, набрав 28 очков.