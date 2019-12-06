Где смотреть онлайн Интер - Рома: расписание трансляций

В пятницу, 6 декабря, состоится матч 15-го тура чемпионата Италии между миланским "Интером" и римской "Ромой". Встреча пройдет в Милане на стадионе "Джузеппе Меацца". Смотрите прямую трансляцию игры "Интер" - "Рома" на "Апострофе".

Начало матча - в 21:45.

Прямая трансляция противостояния между миланским и римским коллективами пройдет на российском телеканале "Матч ТВ".

После 14 туров "Интер" лидирует в турнирной таблице итальянской Серии А, набрав 37 очков. "Рома" занимает пятое место, имея в активе 28 очков.

В прошлом сезоне команды дважды сыграли вничью - 2:2 и 1:1.

Напомним, что в матче чемпионата Италии "Интер" уступил действующему чемпиону "Ювентусу". С подробностями поединка можно ознакомиться здесь.