Динамо - Заря: онлайн видео трансляция

В воскресенье, 8 декабря, состоится матч 17-го тура чемпионата Украины между "Динамо" и "Зарей". Встреча пройдет в Киеве на стадионе "Олимпийский".

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию матча "Динамо" - "Заря".

Плеер с видеотрансляцией появится в новости за несколько минут до начала встречи.

Начало матча - в 17:00.

ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ

17-й тур

ДИНАМО Киев - ЗАРЯ Луганск

Безоговорочным фаворитом поединка по версии букмекеров являются киевляне. На победу "Динамо" предлагается коэффициент 1,43. Ничья оценивается котировкой в 4,80. На успех "Зари" можно поставить с коэффициентом 6,90.

После 16 туров "Динамо" занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Украины, набрав 33 очка. "Заря" располагается на 3-м месте, имея в активе на 2 очка меньше.