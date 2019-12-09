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Интер - Барселона: онлайн трансляция

Итальянский и испанский гранды проведут суперматч в Лиге чемпионов

понедельник, 9 декабря 2019, 17:05
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Итальянский и испанский гранды проведут суперматч в Лиге чемпионов

10 декабря в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов сыграют итальянский "Интер" и испанская "Барселона". Встреча состоится в Милане на стадионе "Джузеппе Меацца".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Интер" - "Барселона".

Начало встречи в 22:00.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Группа F. 6-й тур

ИНТЕР Италия - БАРСЕЛОНА Испания

ИНТЕР - БАРСЕЛОНА: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

В первом круге "Барселона" обыграла "Интер" со счетом 2:1. После пяти туров "Барселона" лидирует в турнирной таблице группы F, набрав 11 очков. Каталонский клуб уже гарантировал себе выход в плей-офф. "Интер" с семью очками находится на второй позиции. Итальянскому клубу для выхода необходимо побеждать "Барселону", так как дортмундская "Боруссия" в параллельном матче, скорее всего, обыграет чешскую "Славию".

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