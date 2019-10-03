Барселона - Интер - 2:1 Видеообзор

В матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов испанская "Барселона" обыграла итальянский "Интер" со счетом 2:1.

Победу каталонскому клуб принес уругвайский нападающий Луис Суарес, который отметился дублем. В составе миланского клуба отличился аргентинский форвард Лаутаро Мартинес.

В 3-м туре "Барселона" в гостях сыграет с чешской "Славией". "Интер" дома встретится с дортмундской "Боруссией". Оба матча состоятся 23 октября.

"Барселона" Испания – "Интер" Италия - 2:1 (0:1)

Голы: Мартинес (2) - Суарес (58, 84)

"Барселона": тер Штеген, Лангле, Семеду, Пике, Серджи Роберто, де Йонг, Артур, Бускетс (Видаль, 53), Месси, Гризманн (Дембеле, 66), Суарес.

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Годин, де Врей, Асамоа, Барелла, Сенси (Политано, 79), Кандрева (Д`Амброзио, 71), Брозович, Санчес (Гальярдини, 66), Мартинес.

Предупреждения: Барелла (6), Гризманн (9), Пике (22), Серджи Роберто (52), Видаль (76), Санчес (77).

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Ранее "Апостроф" сообщал, что в 1-м туре Лиги чемпионов "Барселона" сыграла вничью с "Боруссией", "Интер" не смог победить "Славию".