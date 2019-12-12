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Динамо - Лугано: онлайн трансляция

Динамо сыграет со швейцарским клубом в решающем матче Лиги Европы

четверг, 12 декабря 2019, 09:10
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Динамо сыграет со швейцарским клубом в решающем матче Лиги Европы

В матче 6-го тура группового турнира Лиги Европы киевское "Динамо" сыграет со швейцарским "Лугано". Встреча пройдет в Киеве на стадионе "Олимпийский".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Динамо" - "Лугано".

Начало поединка в 19:55.

ЛИГА ЕВРОПЫ

Группа В. 6-й тур

ДИНАМО Украина - ЛУГАНО Швейцария

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В первом круге швейцарский и украинский клубы сыграли вничью со счетом 0:0. После пяти туров "Динамо" занимает третье место в турнирной таблице группы В, набрав шесть очков. "Лугано" - на последнем, 4-м месте, имея в активе два очка. Для выхода в плей-офф киевлянам необходима только победа. Если "Динамо" выиграет с разницей в два мяча, то гарантированно выйдет из группы. При победе в один мяч все будет зависеть от исхода параллельного матча "Копенгаген" - "Мальме".

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