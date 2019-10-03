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"Динамо" завоевало очко в скучнейшем матче Лиги Европы

четверг, 03 октября 2019, 23:50
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В матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы киевское "Динамо" на выезде сыграло вничью со швейцарским "Лугано" со счетом 0:0.

В начале встречи хозяева могли открыть счет, но Карлиньос с близкого расстояния головой пробил в перекладину. На 32-й минуте мог отличиться Араторе, но его удар в блестящем броске парировал Бущан. У киевлян что-то получаться в атаке стало лишь во втором тайме. Дважды Вербич и один раз Шепелев пробивали из выгодных позиций, но отличиться не сумели. В концовке "Лугано" мог вырвать победу, но киевлян вновь выручила перекладина.

Таким образом, "Динамо" занимает второе место в группе В, набрав четыре очка. "Лугано" с одним очком на последнем месте.

В 3-м туре "Динамо" на своем поле сыграет с датским "Копенгагеном". "Лугано" на выезде встретится со шведским "Мальме". Оба матча состоятся 24 октября.

"Лугано" Швейцария – "Динамо" Украина - 0:0

"Лугано": Бауманн, Яо, Дапрела, Лаванши, Марич, Вечеи, Ловрич (Кустодио, 71), Саббатини, Араторе (Дальмонте, 64), Карлиньос, Герндт (Холендер, 78).

"Динамо": Бущан, Шабанов, Миколенко, Кендзера, Кадар, Сидорчук, Вербич (де Пена, 88), Шепелев (Гармаш, 84), Буяльский, Родригеш (Беседин, 70), Цыганков.

Предупреждения: Яо (23), Кадар (35), Шабанов (86).

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