Гент - Александрия: онлайн трансляция

В матче 6-го тура группового турнира Лиги Европы бельгийский "Гент" на своем поле будет принимать украинскую "Александрию". Встреча пройдет в Генте на стадионе "Гент Стэдиум".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Гент" - "Александрия".

Начало поединка в 22:00.

ЛИГА ЕВРОПЫ

Группа В. 6-й тур

ГЕНТ Бельгия - АЛЕКСАНДРИЯ Украина

В матче второго тура группового этапа "Александрия" играла против "Гента" во Львове. Встреча завершилась вничью - 1:1. Отметим, что бельгийцы уже обеспечили себе место в плей-офф Лиги Европы и ведут борьбу за первое место в группе, а вот "Александрия" шансов выйти в плей-офф уже не имеет.

Встречу в Генте обслужит бригада арбитров из Румынии во главе с Раду Петреску.