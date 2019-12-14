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Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Заря - Шахтер: онлайн видео трансляция

Лидеры чемпионата Украины встретятся в Запорожье

суббота, 14 декабря 2019, 00:05
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Лидеры чемпионата Украины встретятся в Запорожье

В матче 18-го тура чемпионата Украины сыграют луганская "Заря" и донецкий "Шахтер". Встреча пройдет в Запорожье на стадионе "Славутич-Арена".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Заря" - "Шахтер". Также будет доступна видеотрансляция матча.

Начало встречи в 17:00.

ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ

18-й тур

ЗАРЯ Луганск - ШАХТЕР Донецк

Плеер с видеотрансляцией появится в новости за несколько минут до начала матча.

После 17 туров "Шахтер" уверенно лидирует в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. "Горняки" набрали 47 очков из 51 возможных. "Заря" занимает 2-е место, имея в активе 34 очка.

Обслужит матч арбитр Виталий Романов. Ему будут ассистировать судьи на линиях Валентин Куцев и Семен Шлончак. Резервный арбитр - Евгений Арановский.

В матче первого круга "Шахтер" обыграл "Зарю" дома со счетом 4:3.

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