Заря - Шахтер: онлайн видео трансляция

В матче 18-го тура чемпионата Украины сыграют луганская "Заря" и донецкий "Шахтер". Встреча пройдет в Запорожье на стадионе "Славутич-Арена".
"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Заря" - "Шахтер". Также будет доступна видеотрансляция матча.
Начало встречи в 17:00.
ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ
18-й тур
ЗАРЯ Луганск - ШАХТЕР Донецк
Плеер с видеотрансляцией появится в новости за несколько минут до начала матча.
После 17 туров "Шахтер" уверенно лидирует в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. "Горняки" набрали 47 очков из 51 возможных. "Заря" занимает 2-е место, имея в активе 34 очка.
Обслужит матч арбитр Виталий Романов. Ему будут ассистировать судьи на линиях Валентин Куцев и Семен Шлончак. Резервный арбитр - Евгений Арановский.
В матче первого круга "Шахтер" обыграл "Зарю" дома со счетом 4:3.