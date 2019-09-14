"Шахтер" и "Заря" устроили голевую феерию в Харькове: видеообзор

В матче 7-го тура чемпионата Украины "Шахтер" обыграл "Зарю" со счетом 4:3, уступая по ходу встречи в два мяча. Встреча состоялась в Харькове на стадионе "Металлист".

Счет был открыт в начале матча. Матвиенко потерял мяч на фланге, Кочергин прострелил в штрафную и Юрченко с близкого расстояния расстрелял ворота "горняков". На 35-й минуте Пятов и Матвиенко на пару привезли гол в ворота "Шахтера". После обрезки на фланге Кочергин точно пробил в пустые ворота. В концовке первого тайма Тайсон обыгрался с Марлосом и точно пробил с 10 метров.

В начале второго тайма Марлос сравнял счет, выполнив шикарный обводящий удар с 18 метров. Через несколько минут Мораес с помощью рикошета вывел "Шахтер" вперед. Впрочем, "Заря" не пала духом и на 86-й минуте Леднев ударом из-за пределов штрафной площади сравнял счет. Но на 89-й минуте Мораес замкнул прострел Коноплянки и принес "Шахтеру" победу.

ШАХТЕР - ЗАРЯ: ВИДЕО ГОЛОВ

Плохой новостью для "Шахтера" стала травма Тайсона, который получил удар коленом в голову от Исмаили.

"Шахтер" одержал седьмую победу в семи матчах и продолжает уверенно лидировать в чемпионате Украины. "Заря" находится на 4-й позиции. В 8-м туре "Шахтер" в гостях сыграет с черниговской "Десной". Матч состоится 22 сентября.

ШАХТЕР (Донецк) - ЗАРЯ (Луганск) - 4:3 (1:2)

Голы: Тайсон (42), Марлос (54), Мораес (60, 89) - Юрченко (9), Кочергин (35), Леднев (86)

"Шахтер": Пятов, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Болбат, Марлос, Алан Патрик (Коваленко, 78), Тете (Коноплянка, 46), Степаненко, Тайсон (Соломон, 74), Мораес.

"Заря": Шевченко, Иванисеня, Тымчик, Абу-Ханна, Громов (Русин, 60), Чеберко, Кочергин, Юрченко (Чайковский, 87), Кабаев (Будковский, 60), Михайличенко, Леднев.

Предупреждения: Тайсон (11), Михайличенко (23), Иванисеня (51), Тымчик (72), Степаненко (77).

ВИДЕООБЗОР МАТЧА

