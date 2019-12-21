Ливерпуль - Фламенго: онлайн трансляция

В субботу, 21 декабря, в финальном матче клубного чемпионата мира английский "Ливерпуль" встретится с бразильским "Фламенго". Встреча будет проходить в Дохе на стадионе "Халифа Интернейшнл".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Ливерпуль" - "Фламенго".

Начало встречи - в 19:30.

КЛУБНЫЙ ЧЕМПИОНАТ МИРА

финал

ЛИВЕРПУЛЬ - ФЛАМЕНГО

Безоговорочным фаворитом предстоящего матча у букмекеров является "Ливерпуль". Выигрыш трофея "красными" оценивается коэффициентом в 1,25. На победу в турнире "Фламенго" можно поставить с котировкой 3,90.

Напомним, в полуфинале клубного чемпионата мира "Ливерпуль" вырвал победу у мексиканского "Монтеррея" (2:1), а "Фламенго" оказался сильнее "Аль-Хиляля" из Саудовской Аравии (3:1).