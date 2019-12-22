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Реал - Атлетик: онлайн трансляция

Реал встретится с Атлетиком в чемпионате Испании

воскресенье, 22 декабря 2019, 13:05
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Реал встретится с Атлетиком в чемпионате Испании

22 декабря в матче 18-го тура чемпионата Испании мадридский "Реал" сыграет с "Атлетиком". Встреча пройдет в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию поединка "Реал" - "Атлетик".

Начало встречи в 22:00.

ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ

18-й тур

РЕАЛ - АТЛЕТИК

Фаворитом противостояния по версии букмекеров является королевский клуб. На победу "Реала" предлагается коэффициент 1,33. Ничья оценивается коэффициентом 5,25. На победу "Атлетика" можно поставить с коэффициентом 9,00.

В данный момент "Реал" занимает второе место в турнирной таблице испанского чемпионата, набрав 36 очков. "Атлетик" с 27 очками находится на восьмой позиции.

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