RU  UA  EN

воскресенье, 22 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.10
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Тоттенхэм Хотспур - Челси: онлайн трансляция

Жозе Моуринью встретится со своим бывшим клубом в матче чемпионата Англии

воскресенье, 22 декабря 2019, 11:10
читати статтю українською
Жозе Моуринью встретится со своим бывшим клубом в матче чемпионата Англии

В матче 18-го тура чемпионата Англии "Тоттенхэм Хотспур" сыграет с "Челси". Встреча пройдет в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм Хотспур".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию поединка "Тоттенхэм" - "Челси".

Начало матча в 18:30.

ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ

18-й тур

ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР - ЧЕЛСИ

Обслужит матч арбитр Энтони Тейлор. Ему будут ассистировать судьи на линиях Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный судья - Андре Марринер.

Фаворитом встречи по версии букмекеров являются хозяева. На победу "Тоттенхэма" предлагается коэффициент 2,30. Ничья оценивается коэффициентом 3,60. На успех "Челси" можно поставить с коэффициентом 2,90.

Стоит отметить, что главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью ранее на протяжении нескольких лет успешно тренировал "Челси", выиграв с клубом три чемпионских титула.

В данный момент "Челси" занимает четвертое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 29 очков. "Тоттенхэм" с 26 очками находится на 7-й позиции.

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Ливерпуль - Фламенго - 1:0 Хроника матча, видео гола

Ливерпуль Фламенго - прямая трансляция финального матча клубного чемпионата мира. Смотрите онлайн трансляцию из Дохи

Манчестер Сити - Лестер Сити - 3:1 Хроника матча

Манчестер Сити Лестер Сити - прямая трансляция матча 18 тура чемпионата Англии. Смотрите онлайн трансляцию из Манчестера

Барселона - Реал - 0:0 Хроника матча

Барселона Реал - прямая трансляция матча 10 тура чемпионата Испании. Смотрите онлайн трансляцию из Барселоны

Фотовзгляд

Все галереи
В центре Киева проходят соревнования лыжников и сноубордистов
Бой за землю. Столкновения протестующих и полиции возле Верховной Рады
Киев готовится к Новому году. Как выглядит новогодняя ёлка на Софийской площади
Забытый геноцид. В селе Тарган почтили память жертв Голодомора
В Киеве прошел съезд партии "Слуга народа"
Год без Кати. В Киеве почтили память Екатерины Гандзюк

Новости партнеров

Загрузка...

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: