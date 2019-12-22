Тоттенхэм Хотспур - Челси: онлайн трансляция

В матче 18-го тура чемпионата Англии "Тоттенхэм Хотспур" сыграет с "Челси". Встреча пройдет в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм Хотспур".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию поединка "Тоттенхэм" - "Челси".

Начало матча в 18:30.

ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ

18-й тур

ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР - ЧЕЛСИ

Обслужит матч арбитр Энтони Тейлор. Ему будут ассистировать судьи на линиях Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный судья - Андре Марринер.

Фаворитом встречи по версии букмекеров являются хозяева. На победу "Тоттенхэма" предлагается коэффициент 2,30. Ничья оценивается коэффициентом 3,60. На успех "Челси" можно поставить с коэффициентом 2,90.

Стоит отметить, что главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью ранее на протяжении нескольких лет успешно тренировал "Челси", выиграв с клубом три чемпионских титула.

В данный момент "Челси" занимает четвертое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 29 очков. "Тоттенхэм" с 26 очками находится на 7-й позиции.