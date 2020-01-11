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"Реал" - "Атлетико": онлайн трансляция

Мадридские клубы поспорят за Суперкубок Испании

суббота, 11 января 2020, 22:35
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Мадридские клубы поспорят за Суперкубок Испании

В воскресенье, 12 января, в финале Суперкубка Испании сыграют мадридские "Реал" и "Атлетико". Встреча состоится в Джидде (Саудовская Аравия) на стадионе "Кинг Абдулла Спортс Сити".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Барселона" - "Атлетико".

Начало встречи - в 20:00.

СУПЕРКУБОК ИСПАНИИ

финал

РЕАЛ - АТЛЕТИКО

Фаворитом финала являются "сливочные". На победу "Реала" принимаются ставки с коэффициентом 2,30. Ничья в основное время оценивается котировкой в 3,40. На выигрыш "Атлетико" можно поставить с коэффициентом 3,30.

В полуфинале турнира "Реал" обыграл "Валенсию" (3:1), а "Атлетико" оказался сильнее "Барселоны" (3:2).

В текущем сезоне команды уже встречались между собой. В матче 7-го тура чемпионата Испании "Атлетико" и "Реал" сыграли вничью со счетом 0:0.

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