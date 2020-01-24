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Валенсия - Барселона: онлайн-трансляция

Коллективы из Валенсии и Барселоны встретятся в центральном матче 21-го тура чемпионата Испании

пятница, 24 января 2020, 15:29
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Коллективы из Валенсии и Барселоны встретятся в центральном матче 21-го тура чемпионата Испании

В субботу, 25 января, в матче 21-го тура чемпионата Испании сыграют "Валенсия" и "Барселона". Встреча пройдет в Валенсии на стадионе "Месталья".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Валенсия" - "Барселона".

Начало встречи - в 17:00.

ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ

21-й тур

ВАЛЕНСИЯ - БАРСЕЛОНА

Безоговорочным фаворитом матча по версии букмекеров являются "сине-гранатовые". На победу "Барселоны" можно поставить с коэффициентом 1,63. Ничья оценивается котировкой в 4,25. На выигрыш "Валенсии" установлен коэффициент 4,90.

"Барселона" возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, набрав в 20 матчах 43 очка. "Валенсия" занимает 7-е место. В ее активе 31 очко. В матче первого круга "Барселона" разгромила "Валенсию" со счетом 5:2.

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