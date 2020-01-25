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Фанаты устроили массовую бойню с полицией перед матчем "Барселоны": видео

суббота, 25 января 2020, 16:53
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Перед матчем 21-го тура чемпионата Испании между "Валенсией" и "Барселоной" болельщики устроили массовые беспорядки.

Об этом сообщает El Mundo Deportivo.

Согласно информации источника, беспорядки начались возле стадиона "Месталья", где должен состояться матч. Участие в инциденте приняли радикально настроенные фанаты обеих команд. В потасовках с каждой стороны принимало участие примерно по 50 человек. Во время беспорядков они использовали железные прутья и бросались стульями. Позже в столкновения вмешалась полиция, после чего фанаты продолжили выяснять отношения на улицах Валенсии. О жертвах инцидента пока не сообщается.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Барселона" чудом избежала позора в Кубке Испании.

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