Фанаты устроили массовую бойню с полицией перед матчем "Барселоны": видео

Перед матчем 21-го тура чемпионата Испании между "Валенсией" и "Барселоной" болельщики устроили массовые беспорядки.

Об этом сообщает El Mundo Deportivo.

Согласно информации источника, беспорядки начались возле стадиона "Месталья", где должен состояться матч. Участие в инциденте приняли радикально настроенные фанаты обеих команд. В потасовках с каждой стороны принимало участие примерно по 50 человек. Во время беспорядков они использовали железные прутья и бросались стульями. Позже в столкновения вмешалась полиция, после чего фанаты продолжили выяснять отношения на улицах Валенсии. О жертвах инцидента пока не сообщается.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Барселона" чудом избежала позора в Кубке Испании.