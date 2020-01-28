RU  UA  EN

вторник, 28 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.40
Меню
Спорт

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед: онлайн трансляция

Манчестерские клубы разыграют путевку в финал Кубка английской лиги

вторник, 28 января 2020, 15:52
читати статтю українською
Манчестерские клубы разыграют путевку в финал Кубка английской лиги

В ответном полуфинальном матче Кубка английской лиги "Манчестер Сити" примет "Манчестер Юнайтед". Встреча состоится в Манчестере на стадионе "Этихад".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Манчестер Сити" - "Манчестер Юнайтед".

Начало встречи - в 21:45.

КУБОК АНГЛИЙСКОЙ ЛИГИ

1/2 финала. Ответный матч

МАНЧЕСТЕР СИТИ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД

Безоговорочным фаворитом встречи по мнению букмекеров являются "горожане". На победу "Манчестер Сити" принимаются ставки с коэффициентом 1,30. Выигрыш "Манчестер Юнайтед" оценивается котировкой в 9,00. На ничью можно поставить с коэффициентом 5,80.

Первый матч между командами завершился со счетом 3:1 в пользу "Манчестер Сити".

На предыдущих стадиях турнира "Манчестер Сити" был сильнее "Престона", "Саутгемптона" и "Оксфорда". "Манчестер Юнайтед" победил "Рочдейл", "Челси" и "Колчестер".

загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Великий наследник Джордана: кого потерял мир с уходом Брайанта

26 января стал одним из самых черных дней в истории мирового баскетбола - в этот день из жизни ушел легендарный Коби Брайант

Наполи - Ювентус - 2:1 Хроника матча, видео голов

Наполи Ювентус - прямая трансляция матча 21 тура чемпионата Италии. Смотрите онлайн трансляцию из Неаполя

Валенсия - Барселона - 2:0 Хроника матча

Валенсия Барселона - прямая трансляция матча 21 тура чемпионата Испании. Смотрите онлайн трансляцию из Валенсии

Новости

28 января

19:00
И зимой, и летом: 12 вещей на каждый день, которые не выходят из моды
18:48
На Евровидении-2020 распределили страны по полуфиналам - в каком из них выступит Украина
18:25
Итальянский топ-клуб купил звезду чемпионата Англии: опубликовано фото
18:22
Актриса назвала погибшего Коби Брайанта насильником - теперь соцсети ругают ее и движение MeToo
17:47
Ксения Мишина показала своего сына-стилягу - фанаты обсуждают сходство мальчика с мамой
17:10
Железная воля: Федерер одержал невероятную победу в матче-триллере на Australian Open
Все новости

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
Украинцы ярко отпраздновали День соборности на "уставшем" мосту Патона
Протестующие перекрыли улицы в центре Киева
В Киеве прошел марш в честь Степана Бандеры
В Борисполе встретили узников России
В центре Киева прошли соревнования лыжников и сноубордистов

Новости партнеров

Загрузка...

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: