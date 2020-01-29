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Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед: онлайн трансляция

Манчестерские клубы разыграют путевку в финал Кубка английской лиги

среда, 29 января 2020, 08:15
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Манчестерские клубы разыграют путевку в финал Кубка английской лиги

29 января в ответном полуфинальном матче Кубка английской лиги "Манчестер Сити" примет "Манчестер Юнайтед". Встреча состоится в Манчестере на стадионе "Этихад".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Манчестер Сити" - "Манчестер Юнайтед".

Начало встречи - в 21:45.

КУБОК АНГЛИЙСКОЙ ЛИГИ

1/2 финала. Ответный матч

МАНЧЕСТЕР СИТИ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД

Безоговорочным фаворитом встречи по мнению букмекеров являются "горожане". На победу "Манчестер Сити" принимаются ставки с коэффициентом 1,30. Выигрыш "Манчестер Юнайтед" оценивается котировкой в 9,00. На ничью можно поставить с коэффициентом 5,80.

Первый матч между командами завершился со счетом 3:1 в пользу "Манчестер Сити".

На предыдущих стадиях турнира "Манчестер Сити" был сильнее "Престона", "Саутгемптона" и "Оксфорда". "Манчестер Юнайтед" победил "Рочдейл", "Челси" и "Колчестер".

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