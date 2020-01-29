Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед: онлайн трансляция

29 января в ответном полуфинальном матче Кубка английской лиги "Манчестер Сити" примет "Манчестер Юнайтед". Встреча состоится в Манчестере на стадионе "Этихад".
"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Манчестер Сити" - "Манчестер Юнайтед".
Начало встречи - в 21:45.
КУБОК АНГЛИЙСКОЙ ЛИГИ
1/2 финала. Ответный матч
МАНЧЕСТЕР СИТИ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Безоговорочным фаворитом встречи по мнению букмекеров являются "горожане". На победу "Манчестер Сити" принимаются ставки с коэффициентом 1,30. Выигрыш "Манчестер Юнайтед" оценивается котировкой в 9,00. На ничью можно поставить с коэффициентом 5,80.
Первый матч между командами завершился со счетом 3:1 в пользу "Манчестер Сити".
На предыдущих стадиях турнира "Манчестер Сити" был сильнее "Престона", "Саутгемптона" и "Оксфорда". "Манчестер Юнайтед" победил "Рочдейл", "Челси" и "Колчестер".