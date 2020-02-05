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Атлетик - Барселона: онлайн трансляция

Атлетик и Барселона сойдутся в класико в рамках Кубка Испании

среда, 5 февраля 2020, 12:26
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Атлетик и Барселона сойдутся в класико в рамках Кубка Испании

В четверг, 6 февраля, состоится матч 1/4 финала Кубка Испании между "Атлетиком" и "Барселоной". Встреча пройдет в Бильбао на стадионе "Сан-Мамес".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Атлетик" - "Барселона".

Начало матча в 22:00.

КУБОК ИСПАНИИ

1/4 финала

АТЛЕТИК - БАРСЕЛОНА

Обслужит матч бригада арбитров во главе с Хуаном Мунуэрой. В качестве его ассистентов выступят Диего Барберо Севилья и Сесар Мануэль Новаль Фонт. Резервный судья - Алехандре Алеман Перес.

На предыдущих стадиях турнира "Атлетик" обыграл "Интерсити" (3:0), "Сестао Ривер" (4:0), "Эльче" (1:1, по пенальти 5:4) и "Тенерифе" (3:3, по пенальти 4:2). "Барселона" была сильнее "Ибицы" (2:1) и "Леганеса" (5:0).

"Барселона" является рекордсменом по числу побед в Кубке Испании. Каталонский клуб выигрывал почетный трофей 30 раз. "Атлетик" занимает второе место по этому показателю. Клуб из Бильбао становился триумфатором 23 раза.

Матчи между "Барселоной" и "Атлетиком", также как и поединки обеих команд с "Реалом", называют "класико", так как эти три клуба ни разу не вылетали из элитного дивизиона чемпионата Испании.

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