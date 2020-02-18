RU  UA  EN

вторник, 18 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.20
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео
Новости
Матчи
Таблицы
Видео
Шахтер

Атлетико - Ливерпуль: онлайн трансляция

Испанская и английская команды встретятся в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

вторник, 18 февраля 2020, 09:55
читати статтю українською
Испанская и английская команды встретятся в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Во вторник, 18 февраля, в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Атлетико" сыграет с "Ливерпулем". Встреча состоится в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Атлетико" - "Ливерпуль".

Начало встречи - в 22:00.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

1/8 финала, первый матч

АТЛЕТИКО - ЛИВЕРПУЛЬ

Это будет 6-й очный матч между командами. Пока в их противостоянии удерживается полное равенство. Команды выиграли по одному матчу и забили по пять мячей, еще три встречи завершились вничью. В Лиге чемпионов "Атлетико" и "Ливерпуль" встречались в сезоне-2008/2009 на стадии группового этапа. Тогда оба матча между ними завершились со счетом 1:1.

Ответный поединок между "Ливерпулем" и "Атлетико" состоится 11 марта.

Новости партнеров

Читайте также

Боруссия - ПСЖ: онлайн трансляция

Боруссия ПСЖ - прямая трансляция первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Смотрите онлайн трансляцию из Дортмунда

Челси - Манчестер Юнайтед - 0:2 Хроника матча, видео голов

Челси Манчестер Юнайтед - прямая трансляция матча 26 тура чемпионата Англии. Смотрите онлайн трансляцию из Лондона

Лацио - Интер - 2:1 Хроника матча, видео голов

Лацио Интер - прямая трансляция матча 24 тура чемпионата Италии. Смотрите онлайн трансляцию из Рима

Новости

18 февраля

13:02
Звезда "Игры престолов" появится в новом сезоне "Ведьмака" - и на такую роль лучшего актера не найти Lime
12:32
Модель Эшли Грэм показала честные последствия родов - и они далеки от эффектных фото в купальнике Lime
12:06
Проблема - не в пиратстве: Кондратюк высказался о кодировании телеканалов в Украине Lime
11:38
В Китае скончался известный украинский спортсмен: первые подробности
11:33
Грудь, талия и бедра: Леся Никитюк озвучила параметры своей фигуры Lime
10:49
Боруссия - ПСЖ: стало известно, сиграет ли Неймар
Все новости

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве разрушается уникальное здание пивзавода Рихтера
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
Украинцы ярко отпраздновали День соборности на "уставшем" мосту Патона
Протестующие перекрыли улицы в центре Киева
В Киеве прошел марш в честь Степана Бандеры
В Борисполе встретили узников России

Новости партнеров

Загрузка...

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: