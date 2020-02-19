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Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Уайлдер - Фьюри: онлайн трансляция чемпионского боя

Бронзовый бомбардировщик и Цыганский барон проведут повторный супербой

среда, 19 февраля 2020, 10:59
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Бронзовый бомбардировщик и Цыганский барон проведут повторный супербой

В ночь с 22 на 23 февраля состоится чемпионский бой между американским боксером Деонтеем Уайлдером и британцем Тайсоном Фьюри. Поединок состоится в Лас-Вегасе (США) на базе гостинично-развлекательного комплекса MGM Grand.

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию боя Уайлдер - Фьюри.

Начало поединка ориентировочно в 05:00.

На кону поединка будет стоять титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

Впервые Уайлдер и Фьюри встретились 1 декабря 2018 года и тогда бой завершился вничью. По ходу боя преимуществом владел британец, но в концовке он дважды побывал в нокдауне.

34-летний Уайлдер за свою карьеру провел 43 боя и одержал 42 победы (41 - нокаут) при одной ничьей. В активе 31-летнего Фьюри 29 побед (20 - нокаутом) и одна ничья в 30 поединках.

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