Шахтер - Десна: онлайн трансляция

В воскресенье, 23 февраля, в матче 19-го тура чемпионата Украины донецкий "Шахтер" сыграет с черниговской "Десной". Встреча пройдет в Харькове на стадионе "Металлист".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Шахтер" - "Десна".

Начало встречи - в 17:00.

ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ

19-й тур

ШАХТЕР - ДЕСНА

Безоговорочным фаворитом матча по версии букмекеров являются "горняки". На победу "Шахтера" принимаются ставки с коэффициентом 1,20. На ничью можно поставить с котировкой 6,40. Выигрыш "Десны" оценивается коэффициентом 16,00.

"Шахтер" уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата Украины, набрав в 18 матчах 50 очков. "Десна" находится на 4-м месте. В ее активе 33 очка. В матче первого круга команд в Чернигове победу одержал "Шахтер" со счетом 1:0.