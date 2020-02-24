Ливерпуль - Вест Хэм: онлайн трансляция

В матче 27-го тура чемпионата Англии сыграют "Ливерпуль" и "Вест Хэм". Встреча пройдет в Ливерпуле на стадионе "Энфилд".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Ливерпуль" - "Вест Хэм".

Начало поединка в 22:00.

ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ

27-й тур

ЛИВЕРПУЛЬ - ВЕСТ ХЭМ

Безоговорочным фаворитом поединка по версии букмекеров являются хозяева. На победу "Ливерпуля" предлагается коэффициент 1,16. Ничья оценивается коэффициентом 8,00. На успех гостей можно поставить с коэффициентом 15,00.

Обслужит матч бригада арбитров под руководством Джонатана Мосса. В качестве его ассистентов выступят Марк Перри и Эдвард Смарт. Резервный судья - Ли Мэйсон.

После 26 туров "Ливерпуль" с 76 очками лидирует в турнирной таблице английской Премьер-лиги. "Вест Хэм" занимает 18-е место, набрав 24 очка.

Напомним, что за "Вест Хэм" выступает украинский нападающий Андрей Ярмоленко, но из-за травмы он не примет участия в матче.