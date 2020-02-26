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Лион - Ювентус: онлайн трансляция

Лион встретится с одним из фаворитов Лиги чемпионов

среда, 26 февраля 2020, 10:58
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Лион встретится с одним из фаворитов Лиги чемпионов

26 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов французский "Лион" сыграет с итальянским "Ювентусом". Встреча пройдет в Лионе на стадионе "Стад де Люмьер".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Лион" - "Ювентус".

Начало встречи в 22:00.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

1/8 финала. Первый матч

ЛИОН Франция - ЮВЕНТУС Италия

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Обслужит матч испанская бригада арбитров во главе с Хесусом Хилем Мансано. В качестве его ассистентов выступят Диего Барберо Севилья и Анхель Невадо Родригес. Резервный судья - Гуильермо Куадра Фернандес.

Ранее клубы четыре раза встречались в еврокубках. В Лиге Европы-2013/14 "Лион" и "Ювентус" сошлись в четвертьфинале. Тогда итальянцы выиграли оба матча - 1:0 и 2:1. Затем клубы встретились в групповом турнире Лиги чемпионов-2016/17. Во Франции победил "Ювентус" со счетом 1:0, а в Италии была зафиксирована ничья - 1:1.

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