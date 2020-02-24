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Лион - Ювентус: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

понедельник, 24 февраля 2020, 18:10
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В среду, 26 февраля, в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов встретятся французский "Лион" и итальянский "Ювентус". Поединок состоится в Лион на стадионе "Стад де Люмьер".

Начало матча - в 22:00 по киевскому времени.

Фаворитом матча по версии букмекеров являются гости. На победу итальянского клуба предлагается коэффициент 1,90. На успех французов можно поставить с коэффициентом 4,33. Ничья оценивается коэффициентом 3,40.

ЛИОН - ЮВЕНТУС: ГДЕ СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН

"Лион" занял второе место в группе G. Французский клуб играл с "РБ Лейпциг" (2:2, 2:0), "Бенфикой" (3:1, 1:2) и "Зенитом" (1:1, 0:2). "Ювентус" финишировал на первом месте в группе D. Итальянцы встречались с "Атлетико" (2:2, 1:0), "Байером" (3:0, 2:0) и "Локомотивом" (2:1, 2:1).

Ранее сообщалось, что в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Тоттенхэм Хотспур" уступил "РБ Лейпциг".

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