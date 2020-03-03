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Челси - Ливерпуль: онлайн трансляция

Гранды английского футбола встретятся в матче Кубка страны

вторник, 3 марта 2020, 10:32
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Гранды английского футбола встретятся в матче Кубка страны

В матче 1/8 финала Кубка Англии сыграют "Челси" и "Ливерпуль". Встреча пройдет в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Челси" - "Ливерпуль".

Начало встречи - в 21:45.

КУБОК АНГЛИИ

1/8 финала

ЧЕЛСИ - ЛИВЕРПУЛЬ

Фаворитом противостояния по мнению букмекеров являются хозяева. На победу "Челси" принимаются ставки с коэффициентом 2,25. Ничья оценивается котировкой 4,14. На выигрыш "Ливерпуля" можно поставить с коэффициентом 2,98.

Это будет третья встреча команд в текущем сезоне. Ранее "Ливерпуль" обыграл "Челси" в серии пенальти в матче за Суперкубок УЕФА (2:2, по пен. - 5:4) и оказался сильнее лондонской команды в игре чемпионата Англии (2:1).

В предыдущем раунде турнира "Челси" обыграл "Халл Сити" со счетом 2:1, а "Ливерпуль" оказался сильнее "Шрусбери Таун". Первый матч между командами завершился с результатом 2:2. В переигровке "красные" одержали победу со счетом 1:0.

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