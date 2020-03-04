Шахтер - Днепр-1: онлайн трансляция

В среду, 4 марта, в матче 21-го тура чемпионата Украины сыграют "Шахтер" и "Днепр-1". Встреча пройдет в Харькове на стадионе "Металлист".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Шахтер" - "Днепр-1".

Начало встречи - в 19:00.

ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ

21-й тур

ШАХТЕР - ДНЕПР-1

Фаворитом противостояния по мнению букмекеров являются хозяева. На победу "Шахтера" принимаются ставки с коэффициентом 1,19. Ничья оценивается котировкой 6,80. На выигрыш "Днепра-1" можно поставить с коэффициентом 13,00.

После 20 туров "Шахтер" уверенно лидирует в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, набрав 53 очка. "Днепр-1" находится на восьмой позиции, имея в активе 22 очка.

В первом круге "Шахтер" в гостях обыграл "Днепр-1" со счетом 2:0. Победу "горнякам" принесли голы Жуниора Мораеса и Тайсона.