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Александрия - Динамо - 0:1 онлайн трансляция

Команды из Александрии и Киева играют в матче 22-го тура чемпионата страны

суббота, 7 марта 2020, 17:44
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Команды из Александрии и Киева играют в матче 22-го тура чемпионата страны

В субботу, 7 марта, в матче 22-го тура чемпионата Украины "Александрия" играет с киевским "Динамо". Встреча проходит в Александрии на КСК "Ника".

"Апостроф" ведет онлайн-трансляцию матча "Александрия" - "Динамо".

Начало встречи - в 17:00.

ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ

22-й тур

АЛЕКСАНДРИЯ - ДИНАМО - 0:1 (*идет второй тайм)

Александрия: Панькив - Лучкевич, Дубра, Бухал, Стецьков - Гречишкин, Гордиенко, Довгий - Задерака, Ситало, Третьяков

Запасные: Билык, Пашаев, Бабогло, Запорожан, Грицук, Протасов, Устименко

Динамо: Бущан - Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко - Сидорчук, Шепелев - Караваев, Буяльский, Вербич - Русин

Запасные: Бойко, Пиварич, Андриевский, Кадири, Дуэлунд, Цитаишвили, Соль

Перерыв!

45+1. Панькив побежал о чем-то спорить с арбитром, за что получил желтую.

45. ГОООООООООООЛ! Шабанов! После углового Миколенко простреливал в штрафную и защитник Динамо вовремя подставил ногу!

42. Теперь уже Стецьков опасно простреливал, но никто не откликнулся на передачу.

40. Опасно! Русин неплохо приложился по мячу, но тот пролетел над верхним углом ворот.

35. Теперь желтая у Довгого. Подножку сопернику сделал хавбек Александрии.

32. Желтая Карточка Стецькову. Не успел он опередить соперника и грубовато сыграл.

28. Прекрасный прострел от Вербича оказался безадресным. Защитники выбили мяч.

24. Лучкевич решился на дальний удар с линии штрафной. Неточно, хотя можно было попадать.

21. А вот и первый опасный удар от Динамо. Вербич пробивал из-за пределов штрафной, но Панькив красивым сейвом спас ворота.

18. Вот и первая желтая. Задерака получил предупреждение за фол в центре поля.

15. Теперь уже Шабанов на газоне. Оказывают ему помощь. Очень грубо играют игроки Александрии.

12. Несколько угловых уже подали киевляне, но ничего опасного из этого не вышло.

9. Пока Динамо выглядит ярче, но до опасных моментов дело не доходило. Просто тотальный контроль мяча.

7. Опять Бущан в центре внимания. Ошибся при игре на выходе голкипер и Александрия едва не воспользовалась ошибкой, но пока обошлось.

3. На газоне Бущан. Получил повреждение голкипер Динамо, но все же смог продолжить встречу.

1. Игра в Александрии началась!

Фаворитом противостояния по мнению букмекеров являются гости. На победу "Динамо" принимаются ставки с коэффициентом 1,65. Ничья оценивается котировкой 4,20. На выигрыш "Александрии" можно поставить с коэффициентом 4,88.

После 21 тура "Динамо" занимает 3-е место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, набрав 42 очка. "Александрии" расположилась на 5-й позиции, имея в активе 37 очков.

В первом круге "Динамо" дома обыграло "Александрию" со счетом 1:0. Единственный гол во встрече забил Виталий Миколенко.

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