Барселона - Реал Сосьедад: онлайн трансляция

В субботу, 7 марта, в матче 27-го тура чемпионата Испании "Барселона" сыграет с "Реалом Сосьедад". Встреча пройдет в Барселоне на стадионе "Камп Ноу".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Барселона" - "Реал Сосьедад".

Начало встречи - в 19:30.

ЧЕМПИОНАТ ИСПАНИИ

27-й тур

БАРСЕЛОНА - РЕАЛ СОСЬЕДАД

Фаворитом противостояния по мнению букмекеров являются хозяева. На победу "Барселоны" принимаются ставки с коэффициентом 1,40. Ничья оценивается котировкой 5,55. На выигрыш "Реала Сосьедад" можно поставить с коэффициентом 8,30.

После 26 туров "Барселона" занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 55 очков. "Реал Сосьедад" расположился на 6-й позиции, имея в активе 43 очка и матч в запасе.

В первом круге в Сан-Себастьяне команды сыграли вничью со счетом 2:2.