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Валенсия - Аталанта: онлайн трансляция

Испанский и итальянский клубы встретятся в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов

вторник, 10 марта 2020, 10:39
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Испанский и итальянский клубы встретятся в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Во вторник, 10 марта, в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов сыграют испанская "Валенсия" и итальянская "Аталанта". Встреча состоится в Валенсии на стадионе "Месталья".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Валенсия" - "Аталанта".

Начало встречи - в 22:00

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

1/8 финала. Ответный матч

ВАЛЕНСИЯ - АТАЛАНТА

В первом матче победу с разгромным счетом 4:1 одержал итальянский клуб.

На групповой стадии турнира "Аталанта" заняла второе место в квартете С. Итальянцы встречались с "Манчестер Сити" (1:1, 1:5), "Шахтером" (1:2, 3:0) и загребским "Динамо" (0:4, 2:0). "Валенсия" финишировала на первой позиции в группе Н. "Летучие мыши" играли с "Челси" (1:0, 2:2), "Аяксом" (0:3, 1:0) и "Лиллем" (4:1, 1:1).

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