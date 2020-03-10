Вольфсбург - Шахтер: онлайн трансляция

12 марта в первом матче 1/8 финала Лиги Европы немецкий "Вольфсбург" сыграет с донецким "Шахтером". Встреча состоится в Вольфсбурге на стадионе "Фольксваген-Арена".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Вольфсбург" - "Шахтер".

Начало поединка в 22:00.

ЛИГА ЕВРОПЫ

1/8 финала. Первый матч

ВОЛЬФСБУРГ Германия - ШАХТЕР Украина

Матч пройдет без зрителей из-за угрозы распространения китайского коронавируса COVID-19.

"Шахтер" начал свой еврокубковый путь в Лиге чемпионов. "Горняки" попали в одну группу с "Манчестер Сити" (0:3, 1:1), "Аталантой" (2:1, 0:3) и загребским "Динамо" (2:2, 3:3), заняли третье место и перешли в Лигу Европы. В 1/16 финала "Шахтер" победил "Бенфику" (2:1, 3:3). "Вольфсбург" сразу попал в Лигу Европы. В групповом турнире "волки" встречались с "Александрией" (3:1, 1:0), "Сент-Этьеном" (1:1, 2:1) и "Гентом" (2:2, 1:3). В первом раунде плей-офф немецкий клуб оказался сильнее "Мальме" (2:1, 3:0).

Ранее "Вольфсбург" и "Шахтер" в матчах еврокубковых турниров не встречались.