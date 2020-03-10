В УЕФА приняли важное решение по матчу "Шахтера" в Лиге Европы из-за коронавируса

Первый матч 1/8 финала Лиги Европы между немецким "Вольфсбургом" и донецким "Шахтером" пройдет без зрителей.

Об этом сообщает Wolfsburger Nachrichten.

Причиной подобного решения является угроза распространения китайского коронавируса COVID-19 на территории Германии. В ближайшее время об этом решении будет объявлено официально.

Матч "Вольфсбург" - "Шахтер" состоится в четверг, 12 марта. Начало встречи в 22:00.

По состоянию на 10 марта число заразившихся коронавирусом в Германии превысило 1100 человек. Скончались два человека.

Также без зрителей пройдут матчи Лиги Европы "Копенгаген" - "Истанбул Башакшехир", "Базель" - "Айнтрахт", "Севилья" - "Рома", "Олимпиакос" - "Вулверхэмптон" и "Хетафе" - "Интер".

Ранее сообщалось, что в Италии отменили все спортивные мероприятия из-за коронавируса.