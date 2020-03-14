Заря - Шахтер: онлайн трансляция

15 марта в матче 23-го тура чемпионата Украины сыграют луганская "Заря" и донецкий "Шахтер". Встреча состоится в Запорожье на стадионе "Славутич-Арена".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Заря" - "Шахтер".

Начало встречи - в 14:00.

ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ

23-й тур

ЗАРЯ Луганск - ШАХТЕР Донецк

Фаворитом матча по версии букмекеров является донецкий клуб. На победу "Шахтера" предлагается коэффициент 1,72. Ничья оценивается коэффициентом 3,75. На успех "Зари" можно поставить с коэффициентом 3,75.

ЗАРЯ - ШАХТЕР: ГДЕ СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН

После 22 туров "Шахтер" уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата Украины. В активе "горняков" 59 очков. "Заря" идет на третьей позиции, имея в активе 43 очка.

В нынешнем сезоне команды встречались два раза и в обоих матчах победы одержал "Шахтер" - 4:3 и 2:1.