RU  UA  EN

суббота, 14 марта
  • НБУ:USD 25.95
  • НБУ:EUR 28.75
НБУ:USD  25.95
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

14 марта

10:47
В центре Киева заметили ручного леопарда: фото и видео
10:21
Жизнь уже не будет прежней: медики описали тяжелые осложнения после излечения коронавируса
10:03
Похороны умершей от коронавируса в Радомышле под вопросом: что происходит
10:03
Обращалась к двум врачам: заболевшая Хайди Клум не может пройти тест на коронавирус Lime
09:34
В Киеве пьяная компания напала на полицейских, устроивших ДТП: фото и видео
09:30
Родительская суббота: что нужно и нельзя делать в этот день
08:59
Как защититься от коронавируса дома, на работе и в дороге: советы медиков
08:30
Тут как на войне: появился жуткий рассказ про зараженный коронавирусом город в Италии
07:59
Начался неконтролируемый процесс: озвучены страшные цифры по коронавирусу в Испании и Италии
07:29
Под Запорожьем внезапно умер 6-летний ребенок: названа причина
07:08
Как сделать дома песочное тесто для печенья: рецепт и советы приготовления Lime
06:30
Гороскоп на 14 марта: Раки смогут очаровать кого угодно, а Водолеям могут предложить прибыльную работу
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Где смотреть онлайн Заря - Шахтер: расписание трансляций

суббота, 14 марта 2020, 10:30
переглянути новину українською

15 марта в матче 23-го тура чемпионата Украины встретятся луганская "Заря" и донецкий "Шахтер". Встреча состоится в Запорожье на стадионе "Славутич-Арена". Онлайн-трансляция матча Заря - Шахтер будет доступна на "Апострофе".

Начало встречи - в 14:00.

Прямую трансляцию матча покажет телеканал "Униан".

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Анатолием Абдулой. Ему будут ассистировать судьи на линиях Андрей Скрипка и Александр Корнейко. Резервный арбитр - Максим Козыряцкий.

После 22 туров "Шахтер" уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата Украины. В активе "горняков" 59 очков. "Заря" идет на третьей позиции, имея в активе 43 очка.

В нынешнем сезоне команды встречались два раза и в обоих матчах победы одержал "Шахтер" - 4:3 и 2:1.

Ранее сообщалось, что "Шахтер" обыграл "Колос" в чемпионате Украины.

Фотогалереи

Все
СНБО против коронавируса. Как проходил брифинг в Офисе президента
Карантин в Киеве. На входе в КГГА измеряют температуру
Десять романтических локаций Киева
Верховная Рада сменила правительство
Киевский винный склад. От образцовой архитектуры до
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке

Читайте также

Заря - Шахтер: онлайн трансляция

Коронавирус ворвался в мир большого спорта: кто уже заразился

Вольфсбург - Шахтер - 1:2 Хроника матча, видео голов

Ливерпуль - Атлетико - 2:3 Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: