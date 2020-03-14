RU  UA  EN

воскресенье, 15 марта
  • НБУ:USD 25.95
  • НБУ:EUR 28.75
НБУ:USD  25.95
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Заря - Шахтер: онлайн видео трансляция

Заря и Шахтер встретятся в матче чемпионата Украины

воскресенье, 15 марта 2020, 13:15
читати статтю українською
Заря и Шахтер встретятся в матче чемпионата Украины

15 марта в матче 23-го тура чемпионата Украины сыграют луганская "Заря" и донецкий "Шахтер". Встреча состоится в Запорожье на стадионе "Славутич-Арена".

Смотрите на "Апострофе" онлайн видео трансляцию матча "Заря" - "Шахтер".

Начало встречи - в 14:00.

Плеер с видеотрансляцией появится в новости за несколько минут до начала матча.

ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ

23-й тур

ЗАРЯ Луганск - ШАХТЕР Донецк

Заря: Махарадзе, Вернидуб, Чеберко, Тымчик, Михайличенко, Иванисеня, Леднев, Хомченовский, Юрченко, Кочергин, Кабаев.

Шахтер: Трубин, Додо, Кривцов, Хочолава, Матвиенко, Майкон, Алан Патрик, Марлос, Тайсон, Коноплянка, Мораес.

Фаворитом матча по версии букмекеров является донецкий клуб. На победу "Шахтера" предлагается коэффициент 1,72. Ничья оценивается коэффициентом 3,75. На успех "Зари" можно поставить с коэффициентом 3,75.

ЗАРЯ - ШАХТЕР: ГДЕ СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН

После 22 туров "Шахтер" уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата Украины. В активе "горняков" 59 очков. "Заря" идет на третьей позиции, имея в активе 43 очка.

В нынешнем сезоне команды встречались два раза и в обоих матчах победы одержал "Шахтер" - 4:3 и 2:1.

Читайте также

Динамо - Десна: онлайн видео трансляция

Динамо Десна - прямая трансляция матча 23 тура чемпионата Украины. Смотрите онлайн трансляцию из Киева

Коронавирус ворвался в мир большого спорта: кто уже заразился

Апостроф рассказывает о ситуации, в которой оказался большой спорт

Вольфсбург - Шахтер - 1:2 Хроника матча, видео голов

Вольфсбург Шахтер - прямая трансляция первого матча 1/8 финала Лиги Европы. Смотрите онлайн трансляцию из Вольфсбурга

Новости

15 марта

13:03
Звездный футболист пошел на громадные жертвы в борьбе с коронавирусом
11:29
Кубок мира по биатлону: онлайн видео трансляция смешанной эстафеты в Контиолахти
10:59
Кубок мира по биатлону: онлайн видео трансляция одиночной смешанной эстафеты в Контиолахти
10:23
Украинка с рекордом нанесла первое поражение бразильянке в UFC: видео
09:15
Где смотреть онлайн Динамо - Десна: расписание трансляций
09:01
Где смотреть смешанную эстафету Кубка мира по биатлону в Контиолахти: расписание трансляций
Все новости

Фотогалереи

Все
В Киеве отпраздновали День добровольца
СНБО против коронавируса. Как проходил брифинг в Офисе президента
Карантин в Киеве. На входе в КГГА измеряют температуру
Десять романтических локаций Киева
Верховная Рада сменила правительство
Киевский винный склад. От образцовой архитектуры до

Новости партнеров

Загрузка...

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: