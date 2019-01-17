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Украине грозит новая волна насилия: Запад может не помочь - экс-замглавы НАТО

Александр Вершбоу о рисках в международной политике в 2019 году

Александр Вершбоу, экс-посол США в России, специально для "Апострофа" четверг, 17 января 2019, 17:04
Александр Вершбоу о рисках в международной политике в 2019 году Фото: УНИАН

В 2019 году может вырасти напряженность между США и Китаем. Также будет наблюдаться дальнейшее обострение отношений между США и Россией, Европой и Россией. Украина же будет оставаться потенциально горячей точкой. Об этом "Апострофу" рассказал известный американский дипломат, бывший заместитель генерального секретаря НАТО, экс-посол США в России и Южной Кореи, а ныне заслуженный научный сотрудник в Atlantic Council Александр Вершбоу.

Риски в международной политике

Их много. Пожалуй, стоит назвать дальнейшую напряженность между Соединенными Штатами и Китаем как наиболее тревожную по своему геополитическому значению. Не испытываю оптимизма, что торговые споры решат. В этом году переговоры могут сорваться, что приведет к дальнейшему обмену санкциями и взаимному давлению. Однако что важнее, экспансионизм Китая, скорее всего, будет беспрепятственным. И мы увидим начало долгого противостояния США и Китая, которое может быть дестабилизирующим для всего мира.

Второй (риск) в моем списке - дальнейшая напряженность между Соединенными Штатами и Россией, а также между Европой и Россией. Украина будет оставаться центральным вопросом, но ситуация и в дальнейшем будет усложняться из-за расследования спецпрокурора Мюллера и потенциального замешательства, которое может возникнуть из-за внутренней политики в США. А это может привести к дальнейшим конфликтам в отношениях США с Россией.

И все это будет происходить на фоне продолжающегося напряжения в трансатлантических отношениях. За первые два года администрации Трампа возникло столько вопросов: торговля, изменения климата, иранская ядерная сделка, Иерусалим... До сих пор НАТО была отграниченной от этого, по крайней мере, в плане политики. Но меня беспокоит, что могут быть проблемы для отношений США с союзниками в НАТО, в частности в 2019 году.

Это лишь несколько рисков в этом году. В основном эксперты очень обеспокоены, что будет значительно сложнее сохранить международную стабильность, чем в последние годы.

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Угрозы безопасности

Могу назвать Украину как потенциальную горячую точку. Очевидно, что Россия будет пытаться применить все свои инструменты, чтобы вмешаться в украинские президентские и парламентские выборы в этом году. По меньшей мере, чтобы посеять беспорядок и хаос. А как максимум - привести к власти более покладистых лидеров, которые могут быть готовы принять диктат России. Не думаю, что это возможно, но они могут считать, что этого можно достичь. Это означает, что Украину может ждать эскалация насилия, как это было в конце прошлого года. В то же время Запад отвлекается на внутренние вызовы в США и Европе.

Есть много других глобальных вызовов - в частности, опасность кибернетической войны. Нападения хакеров на институты и важнейшую инфраструктуру, скорее всего, станут более серьезными в 2019 году. Из-за развития технологий защищаться все сложнее.

Полную версию интервью с Александром Вершбоу читайте на "Апострофе" в понедельник, 21 января.

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