Переворот в Венесуэле: какое будущее ждет страну, и при чем здесь Россия

После провозглашения главы парламента временным президентом Венесуэла оказалась в ситуации двоевластия. И то, как в дальнейшем будут развиваться события, зависит от военных. Если они встанут на сторону оппозиции, а не президента Николаса Мадуро, власть в стране должна измениться. Иначе политических заключенных в Венесуэле почти наверняка станет больше. О том, как Венесуэла пришла к кризису продолжительностью в несколько лет и что могло именно сейчас подтолкнуть к попытке переворота, "Апострофу" рассказала специалист по политике стран Латинской Америки, кандидат политических наук Александра Ковалева.

Пока нельзя утверждать, что попытка переворота удалась. Фактически переворот в Венесуэле еще не состоялся – глава Национальной ассамблеи, то есть парламента Венесуэлы заявил, что является временным президентом, что нынешний президент Мадуро не является легитимным, поскольку Национальная ассамблея не признает выборы. Его поддержали другие страны, но мы еще не можем говорить, что власть в стране изменилась. Мы еще не знаем, чем это все может закончиться. Ситуация может разрешиться уже в ближайшее время.

Ситуация крайне сложная, и вызревала она очень долго. Сам Николас Мадуро стал президентом еще в 2013 году после смерти Уго Чавеса. И ситуация не в его пользу начала складываться еще тогда, потому началось стремительное падение цен на нефть. Это сильно ударило по экономике Венесуэлы, и страна не смогла предпринять необходимые для выхода из кризиса действия. За все эти годы правительство не делало ничего, что могло бы вывести страну из кризиса. Но фактически и не могло, так как экономика страны недиверсифицированная, она завязана на нефтяной промышленности. И очень важно, что ее нефтяная промышленность - зависима от США: несмотря на всю антиамериканскую риторику правительств Чавеса и Мадуро, Венесуэла продолжает поставлять достаточно большие объемы нефти в США. Что важнее для Венесуэлы - страна не имеет достаточных мощностей для переработки своей редкой сверхтяжелой нефти, поэтому венесуэльские перерабатывающие заводы расположены на территории США. Значит, разрыв дипломатических связей с США - очень опасный для Венесуэлы шаг. В случае, например, торгового эмбарго со стороны США экономика Венесуэлы просто упадет.

Президент Венесуэлы Николас МадуроФото: GettyImages

Оппозиция и раньше делала определенные шаги. Очень серьезные беспорядки в Венесуэле были в 2017 году. В определенном смысле, оппозиция "захватила" венесуэльский парламент еще в декабре 2015 года, то есть стала основной в парламенте. Вследствие решений парламента, который пытался конституционно захватить власть в стране, Верховный суд в марте 2017 года взял на себя полномочия парламента, то есть исполнительная и судебная власти фактически слились.

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По моему мнению, сейчас главную роль сыграли те соглашения, которые в декабре 2018 года правительство Венесулы заключило с Россией - о существенных инвестициях в нефтедобывающую промышленность; значительные контракты, которые дадут РФ очень существенное влияние на венесуэльскую экономику, что очень невыгодно Соединенным Штатам. Речь идет о влиянии не только в нефтяной, а вообще в добывающей промышленности. Россия хочет заниматься в том числе и добычей золота. А Венесуэла - чрезвычайно важная для США страна. То есть ситуация назрела. Если оппозиция придет к власти, то, наверное, обжалует эти соглашения с Россией, чтобы вернуть себе контроль над нефтяной промышленностью. И Россия даже может потерять эти деньги, если Венесуэла уже их получила и решит не возвращать. То есть в определенном плане нынешние события даже на руку Венесуэле.

Попытка переворота связана, я думаю, именно с этими соглашениями. Ведь Мадуро избрали президентом еще в мае 2018 года, а 10 января состоялась только инаугурация - то есть формальность, которая ничего не меняла. Хуана Гуайдо избрали главой Национальной ассамблеи 5 января, и то, что возглавил парламент именно он, было достаточно случайным, потому что раньше он был неизвестным политиком для Венесуэлы. И очень влиятельным он стал всего за несколько дней, провозгласив себя как глава Национальной ассамблеи временным президентом. Конституция Венесуэлы предусматривает такую возможность, если президент не выполняет свои обязанности.

Массовые беспорядки начались 23 января, потому что это очень знаковая дата для венесуэльской оппозиции и истории страны: 23 января 1958 года повалили последнюю военную диктатуру Венесуэлы - режим генерала Маркоса Переса Хименеса. Для оппозиции возобновление демократии, которое отмечается ежегодно, - день единения демократических сил.

Массовые протесты против правительства Мадуро, Каракас, Венесуэла, 23 января 2019 годФото: GettyImages

Но для левых, прежде всего коммунистов, эта дата не является днем единства, хотя ее и отмечают как день возобновления демократии. Очень важно, что большинство оппозиционных партий представляют интересы венесуэльской элиты, то есть состоятельных людей. А население Венесуэлы - в основном бедные люди. Оппозиция сейчас имеет определенную поддержку в обществе, но не потому что оппозицию поддерживают как таковую, а потому что не поддерживают действия Мадуро - население возмущено из-за кризиса.

Если оппозиция все-таки придет к власти, нет гарантий, что они смогут этот кризис преодолеть - как раз из-за того, что экономика Венесуэлы завязана на нефтяную промышленность, а цены на нефть невысокие, денег на развитие экономики и ее диверсификации нет. Оппозиция сможет что-то сделать, если будут очень существенные инвестиции со стороны тех же США, но на развитие не только добывающей, нефтяной промышленности. США декларативно поддерживают оппозиционное правительство, но ничего не сказали о дальнейших действиях.

Ситуацию осложняет то, что непонятно, на чью сторону станут военные Венесуэлы, а у них нет возможности для нейтралитета. Военные во многих латиноамериканских странах, в частности Венесуэле, являются одной из основных политических сил. До сих пор военные Венесуэлы поддерживали прежде всего правительство, потому что сами в основном являются выходцами из бедных семей. Если военные поддержат Мадуро, тогда, скорее всего, представители оппозиции и сам Хуан Гуайдо будут заключены в тюрьму как мятежники. Неизвестно, как тогда поступят США, ЕС, НАТО и латиноамериканские страны, поддержавшие главу Национальной ассамблеи. Прибегнут ли, например, США к военной интервенции - для них это на самом деле и невыгодно.

Представители военных ведомств, включая министра обороны Владимира Падрино Лопес, на пресс-конференции 24 января выразили поддержку Мадуро Фото: GettyImages

Поддержка военными оппозиции может закрепить смену власти. Но, чтобы оппозиция смогла власть удержать, нужны очень серьезные капиталовложения. Венесуэла точно потребует экономической помощи, иначе не сможет выйти из кризиса. Будут ли внешние игроки существенно вкладываться в различные отрасли экономики Венесуэлы - это большой вопрос, в этом есть огромные сомнения.

На улицы вышли не только, чтобы поддержать временного президента - манифестации проводят и сторонники Мадуро. Его правительство еще имеет значительную поддержку, потому что продолжают действовать социальные программы. Люди, которые при Чавесе выбрались из бедности, понимают, что снова окажутся в ситуации нищеты, будут лишены доступа к образованию и медицинским услугам, если к власти вернутся оппозиционные к Мадуро силы. Возможно, ситуация все же теперь будет развиваться по-другому, если оппозиция вынесет какие-то уроки. Однако все равно остается огромная пропасть, в том числе психологическая, между оппозицией, то есть элитой и большинством населения. Самым умным шагом в случае прихода оппозиции к власти было бы соблюдение более социалистически-либерального курса правительства Чавеса - оставить социальные программы и социальные пакеты хотя бы в определенном объеме. Но гарантий, что они пойдут по этому пути, нет.