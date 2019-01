Лидер "майдана" в Венесуэле объявил себя президентом: фото, видео и последние подробности

Многотысячные протесты в Венесуэле, в результате которых 16 человек погибли и 150 были задержаны, увенчались тем, что глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны и принес присягу.

Об этом сообщает ВВС.

При этом, президент США Дональд Трамп заявил, что признает его как главу государства.

"Народ Венесуэлы смело выступил против Мадуро и его режима и потребовал свободы и законности", - говорится в заявлении американского президента.

Президент США Дональд Трамп выпустил заявление, в котором официально признал Гуаидо в качестве и.о. главы государства.

Трамп назвал Мадуро нелегитимным президентом и заявил, что парламент страны - это единственная легитимная ветвь власти, законно избранная народом Венесуэлы.

.@Almagro_OEA2015: Congratulations to @jguaido interim President of #Venezuela. You have our recognition to move forward the country's return to democracy #23Ene #OEAconVzla pic.twitter.com/zJ2UiykvMg