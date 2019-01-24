Лидер "майдана" в Венесуэле объявил себя президентом: фото, видео и последние подробности

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четверг, 24 января 2019, 10:18
Фото: соцсети

Многотысячные протесты в Венесуэле, в результате которых 16 человек погибли и 150 были задержаны, увенчались тем, что глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны и принес присягу.

Об этом сообщает ВВС.

При этом, президент США Дональд Трамп заявил, что признает его как главу государства.

"Народ Венесуэлы смело выступил против Мадуро и его режима и потребовал свободы и законности", - говорится в заявлении американского президента.

Президент США Дональд Трамп выпустил заявление, в котором официально признал Гуаидо в качестве и.о. главы государства.

Трамп назвал Мадуро нелегитимным президентом и заявил, что парламент страны - это единственная легитимная ветвь власти, законно избранная народом Венесуэлы.

Николас Мадуро, в январе заступивший на второй президентский срок, в среду, 23 января, разорвал дипломатические отношения с США, дав американским дипломатам 72 часа на то, чтобы покинуть страну.

Отметим, 35-летний Гуаидо был сравнительно незаметной фигурой в венесуэльской политике до тех пор пока в январе не занял пост главы Национальной ассамблеи - венесуэльского парламента, который находится под контролем оппозиции.

Во время своего пребывания в парламенте Гуаидо инициировал расследование ряда коррупционных дел, связанных с администрацией Мадуро.

Став спикером, Гуаидо вскоре поставил под вопрос легитимность правления Мадуро и заявил, что имеет конституционное право взять президентскую власть в свои руки до следующих выборов.

Гуаидо, инженер по образованию, в студенческие годы был политическим активистом. Он возглавлял протесты против социалистического правительство Уго Чавеса.

Его назначение спикером парламента дало фрагментированной венесуэльской оппозиции возможность объединиться.

В свою очередь, Мадуро возмущен случившемся.

"Убирайтесь! Оставьте Венесуэлу. Здесь у людей есть достоинство", - цитирует агентство Рейтер эмоциональное обращение Мадуро к американским дипломатическим делегациям.

У американских дипломатов есть 72 часа на то, чтобы покинуть страну.

Что касается России, то опрошенные журналистами российские политики и чиновники неодобрительно высказываются о происходящем в Каракасе, обвиняя США в поддержке переворота в суверенном государстве.

"Насчет Венесуэлы: очень грубо и деструктивно. Теперь подошла очередь Каракаса", - заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

В сети тут же стали обсуждать случившееся.

Как сообщал "Апостроф", в ходе массовых протестов во французской столице Париже полиция задержала уже более 950 участников акции.

Ранее сообщалось, что лидера протестной акции "желтых жилетов" Жюльена Террье задержали в Париже. Также было известно о задержании 548 человек и о том, что 272 участника акции взяты под стражу.

В Париже полиция применила слезоточивый газ против участников акции "желтых жилетов" , которые пытались пройти к дворцу президента.

Также известно, что в Париже во время акции протеста "желтых жилетов" против повышения цен на топливо, возле Триумфальной арки появилась надпись "Maidan 2018".

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