Русские на Балканах: как друзья Путина коррумпируют Европу

Россия коррумпирует чиновников и бизнесменов по всему миру с целью распространения своих так называемых "национальных" интересов. Нередко такие действия осуществляются и ради собственного обогащения. "Апостроф" узнал подробности вопиющей аферы в бедной балканской стране Босния и Герцеговина.

Россия беззастенчиво вмешивается во внутренние дела других государств, и география для Кремля не играет особой роли. Агрессия против Украины является, безусловно, наиболее вопиющим примером такого вмешательства, но - далеко не единственным. При этом самым наглым, пожалуй, было вмешательство в президентские выборы в США 2016 года.

Что уж говорить о таких "мелочах", как попытка государственного переворота в маленькой Черногории (население чуть более 600 тысяч человек) в октябре 2016 года под руководством ФСБ и ГРУ с целью не допустить вступления этой страны в НАТО или организация протестов в другой балканской стране - Македонии - также с целью затормозить ее продвижение в Альянс.

Мягкая сила коррупции

Но действия РФ, направленные на дестабилизацию в различных странах, не ограничиваются силовыми методами, и включают в себя также "мягкую" силу, в первую очередь, подкуп и коррупцию. Так, итальянские СМИ раскрыли заговор, участником которого был вице-премьер Италии Маттео Сальвини. Якобы он в конце 2018 года вел переговоры с Кремлем о выделении его партии "Лига" трех миллионов евро на кампанию по выборам в Европейский парламент. Сальвини известен своим евроскептицизмом, лестными высказываниями в адрес президента РФ Владимира Путина, призывами снять европейские санкции с России за агрессию против Украины и критикой нашей страны. С чем связано такое тенденциозное поведение одного из наиболее одиозных политиков Европы было понятно и раньше, сейчас же сомнений не осталось вовсе.

Впрочем, здесь нет ничего принципиально нового - Кремль и раньше пытался посеять хаос среди европейских политиков, компрометируя одних и подкупая других. Как помнится, на президентских выборах 2017 года во Франции кандидат от "Республиканцев" Франсуа Фийон и лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен даже не скрывали своих симпатий к России и "другу" Путину. Разумеется, не бесплатно.

Но российские политики и бизнесмены (что зачастую суть одно и то же) нередко занимаются коррупцией в других странах в личных интересах - как говорится, бизнес, ничего личного.

Благодатным полем для такой деятельности, в частности, являются Балканы, где, с одной стороны, россияне пока еще чувствуют себя достаточно вольготно, с другой, - наличествует склонная к коррумпированности ментальность.

БиГ Фарма

Одной из наиболее бедных стран региона является Босния и Герцеговина (БиГ), государственное устройство которой представляет собой сложный конгломерат мусульмано-хорватской федерации и Республики Сербской. Именно здесь разыгралась драма с элементами комедии, о которой стало известно "Апострофу".

В распоряжении издания оказались материалы юридической фирмы, которая сопровождает масштабное расследование не менее масштабной аферы на фармацевтическом рынке БиГ.

История вкратце такова. В 2012-2013 годах зарегистрированный в Люксембурге офшорный инвестиционный фонд Haden S.A. приобрел почти 30% акций крупнейшей фармацевтической компании Боснии и Герцеговины Bosnalijek.

Акции покупались на Сараевской фондовой бирже после того, как усилиями продавцов были устранены прочие потенциальные покупатели.

При этом выяснилось, что на самом деле Haden действовал в интересах российской компании "Империя-Фарма" из Санкт-Петербурга.

В конце 2014 года прокуратура Боснии и Герцеговины начала расследование по факту незаконного приобретения акций компании Bosnalijek. При этом расследование и все, что с ним связано, вызывает вопросы. Так, в 2015 году прокуратура выдала ордер на заморозку активов Haden, ЗАО "Империя-Фарма", и ключевых фигур, задействованных в махинациях с акциями компании Bosnalijek. Вместе с тем указанные активы так и не были заморожены.

Долг платежом красен

Но это далеко не все, что касается аферы с боснийской фармацевтической компанией. В октябре 2016 года финансовая компания KBC Euro Credit Limited, зарегистрированная на Мальте, стала собственником 19,25% акций Bosnalijek, которые ранее принадлежали правительству БиГ.

В 2018 году правоохранительные органы Боснии и Герцеговины начали расследование в отношении руководителей KBC по подозрению в участии в организованной преступной группе, которая незаконно покупала акции Bosnalijek.

"Империя-Фарма" обанкротилась в 2015 году, после того как Bosnalijek отгрузила ей медикаменты на более чем 38 миллионов евро. Дефолт российского фармацевтического дистрибьютера произошел из-за долга перед Bosnalijek на более чем 14 миллионов евро.

И здесь всплывает очередная компания - на этот раз Maksimus Holding из Словении, которой Bosnalijek продала упомянутый "долг". Та, в свою очередь, перепродала его российскому ЗАО "Международное агентство Некст - Концерт".

Следует отметить, что Maksimus Holding является компанией-"пустышкой", так как не имеет ни активов, ни банковских гарантий, ни даже сотрудников. Таким образом, целью всей операции было передать боснийские активы неким интересантам в России.

Нити ведут к Путину

Дальше - больше. "Международное агентство Некст - Концерт" принадлежит некой Татьяне Полукеевой, которая имеет непосредственное отношение к Александру Полукееву, бывшему вице-губернатору Санкт-Петербурга, в то время, когда город на Неве возглавляла нынешняя спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко. Известно, что Полукеев и Матвиенко дружат еще с 1970-х. Сама же Матвиенко является одним из наиболее лояльных Путину политиков.

По "случайному" стечению обстоятельств сын Валентины Матвиенко Сергей является совладельцем ряда фармацевтических активов, включая "Империя-Фарма". Бизнес-партнером Сергея Матвиенко является Омар Гурцкая. Именно он значится как основатель и генеральный директор ЗАО "Империя-Фарма".

В 2009 году Гурцкая стал акционером упомянутой люксембургской "офшорки" Haden.

Любопытно, что Омар Гурцкая – родственник российской певицы Зары (настоящее имя - Зарифа Мгоян), которая ранее была замужем за Сергеем Матвиенко (второй муж Зары Сергей Иванов также имеет отношение к фармацевтическому бизнесу и сейчас возглавляет управление фармации Департамента здравоохранения Москвы).

Вот такая история российской коррупции мирового масштаба. Насколько целью данной аферы стало установление политического влияния на Боснию и Герцеговину, которая, как и другие, уже упомянутые балканские страны подала заявку на вступление в НАТО (а также в ЕС), сказать сейчас сложно. Возможно, подобного влияния здесь и нет. А присутствуют "нормальные" откат и распил.